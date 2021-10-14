Октябрьский проспект в Кемерове будет застраиваться еще больше

На Октябрьском проспекте строится новый ЖК и здание инспекции. Фото: администрация Кемерова

Мэр Кемерова Илья Середюк провел выездной строительный штаб.

На Октябрьском проспекте есть перспективные для застройки территории, несмотря на непростой рельеф. Работы уже идут на нескольких площадках: в процессе строительства жилой комплекс и административное здание.

На месте будущего ЖК «Панорама» проходит устройство свайного поля. Два 20-этажных корпуса - а это 402 квартиры - собираются ввести в эксплуатацию в конце 2023 года.

Административное здание, строящееся рядом с Октябрьским проспектом, - инспекция Федеральной налоговой службы. Так как подключения к инженерным коммуникациям уже сделаны, а также поданы тепло и электроэнергия, подрядчик начал внутреннюю отделку. При этом, нельзя забывать про благоустройство: все строения должны иметь парковки, пешеходные тротуары и въезды.

- Все это будет выполняться поэтапно с учетом строительной готовности объектов и финансовых ресурсов, - сказал Илья Середюк.