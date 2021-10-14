Названы территории Кузбасса, где выявили 185 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 185 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове и Новокузнецке - по 27. В Междуреченске - 18. В Белове - 15. В Прокопьевске - 16. В Белове - 13. В Анжеро-Судженске - 11. В Осинниках - 10. В Киселевске - 9. В Калтане - 8. В Мысках - 7. В Ленинске-Кузнецком и Юрге - по 6. В Березовском - 5. В Краснобродском, Тайге и Новокузнецком МР - по 4. В Кемеровском МО - 3. В Беловском МО и Юргинском МО - по 2. В Гурьевском МО, Прокопьевском МО и Топкинском МО - по 1.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 59 314 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 56 743 выздоровели, 1 374 скончались, 11 677 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.