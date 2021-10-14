В одном из районов Кемерова отключат холодную воду

Воду отключат на сутки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Администрация Кемерова сообщает, что в жилых домах микрорайона Южный отключат холодную воду на сутки.

Отключение связано с плановой заменой запорной арматуры на улице Космической, 28. Воды не будет с 9 утра 16 октября до 9 утра 17 октября, то есть ровно сутки. Также будут организованы пункты розлива питьевой воды. Их список смотрите ниже. В список отключения воды входят следующие адреса:

Многоквартирные дома

ул. 1-я Линия, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 10а, 14, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 20д;

ул. В. Волошиной, 20а, 25, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 41/1, 41/2, 41а, 41б, 43, 43б, 45, 45а, 47;

ул. Дружбы, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 7, 9/1, 9/2, 17, 19, 21, 27, 27а, 29, 30, 30/, 30/2, 30/7, 30/8, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 35в;

ул. Космическая, 22, 22а, 24, 24а, 28, 37;

ул. Радищева, 6, 6а, 8, 17а;

ул. Патриотов, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36, 38;

ул. Юрия Двужильного, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 16а, 20, 22, 24/1, 24/2, 26, 26а, 26б, 30, 30а, 30к1, 32, 32/1, 32/2, 32а, 32б, 34, 36, 36а, 36б.

Детские сады

ул. 1-я линия, 20/1; ул. 3-я Линия, 12; ул. В. Волошиной, 20а; ул. В. Волошиной, 31а; ул. В. Волошиной , 43б; ул. Юрия Двужильного, 34; ул. Космическая, 26а; ул. Дружбы, 35в.

Школы

ул. Юрия Двужильного, 12в; ул. 4-я Цветочная, 47; ул. Дружбы, 7, 21, Интернат по ул. 4-я Цветочная, 15.

Частный сектор

1-я Камышинская ул., 32-60, 43-131; 1-й Карпатский пер., 1, 1а, 2, 4; 1-й Парковый проезд, 2-10; 1-й Тупик ул., 3-7, 4-10; 1-й Цветочный пер., 1-15, 2; 1-й Школьный проезд, 3-97, 4-70; 1-й Южный пер., 19; 1-я Линия ул., 3-79 (нечет); 1-я Цветочная ул., 2-82, 1-71а; 2-й Парковый проезд, 3-19, 4-34; 2-й Цветочный пер., 2-24, 1-17; 2-й Школьный проезд, 3-57; 2-я Линия ул., 2-38, 3-9; 2-я Цветочная ул., 1-83, 4-84; 3-й Парковый проезд ул., 1-9; 3-й Цветочный пер., 2, 2а, 3, 7, 9; 3-й Школьный проезд, 4-12, 9-13; 3-й Южный пер., 1, 1а, 1б, 11, 12, 13, 14; 3-я Линия ул., 1-41, 2-12а; 12 - дет.сад; 3-я Цветочная ул., 2-34, 13-39; 4-й Южный пер., 1-25, 2-16; 4-я Камышинская ул., 3-27, 2-62; 4-я Линия ул., 3-69а, 4а-78; 4-я Цветочная ул., 3-75, 4-58а; 5-й Линии пер., 3, 4, 5, 7; 5-й Южный пер., 1-13, 6-26; 5-я Камышинская ул., 4-26; 5-я Линия ул., 2в-72, 7-41; 6-й Линии пер., 2-10, 3-7; 6-й Цветочный тупик, 3-33, 4-16; 6-я Линия ул., 3-63, 4-28; 6-я Цветочная ул., 3-73, 4-102; 7-й Южный пер., 1-23, 2-20; 7-й Цветочный тупик, 3-9, 4-22; 7-я Линия ул., 3-73, 4-70; 7-я Цветочная ул., 3-49а, 4-24; 8-й Цветочный проезд ул., 2-48, 3-17; 8-й Цветочный тупик ул., 4, 6, 7, 9, 11; 8-я Линия ул., 1а-25а, 4-42; 8-я Цветочная ул., 1-49, 4-58; 9-й Цветочный тупик, 3-21; 9-я Линия ул., 3-41, 4-30; 9-я Цветочная ул., 15-35, 10-32; 10-й Линейный проезд, 3-21, 4-10; 10-й Линейный тупик, 4-26; 10-я Линия ул., 1-105, 2-100; 10-я Цветочная ул., 15а-63, 18, 18а; 11-й Линейный проезд, 1-14, 2-22; 11-й Линейный тупик, 3-25, 8-14; 11-я Линия ул., 1-123, 4-124; 12-й Тупик ул., 3-21, 4-30а; 12-я Линия ул., 1-73, 2-74; 13-я Линия ул., 7-99 ,4-122; 14-я Линия ул., 1-53, 10-92; 15-я Линия ул., 23-45, 14-28; Братский пер., 3-31, 4-16; Братский проезд, 4-16; Вольная ул., 1-67, 4-48; Державина ул., 1-49, 2-86; Журавлевская ул., 1-47, 2-50; Звездная ул., 1-27, 8-46; Зеленая ул. (Новоискитимск), 1а-25, 2-30; Звездный пер. 2-52; Знаменская ул., 1-17, 2-16; Кишиневская ул., 3-25, 10-28; Кольцевой проезд, 3-61, 4-54; Новая ул. (Новоискитимск), 1-19, 2-24; Окружной проезд, 1-53, 2-52; Октябрьская ул., 1-15а, 2-14; Орловская ул., 3-17, 2-24; Пионерский проезд 1-29, 2-36а; Пионерский тупик, 1-13, 2-12; Совхозная ул. (Новоискитимск), 1а-29/1, 2-32; Социалистическая ул., 6-54, 11-33; Цветочный проезд, 1-15, 2-18; Цветочный тупик, 2, 3, 4, 6; Центральная ул. (Новоискитимск), 1-23а, 2-10; Школьный бульвар, 1-77, 8-82; Шумихинская ул., 1-17, 2-16; Плодопитомник 1-143Б.

Промышленные зоны

1-я Камышинская ул., 47а;

2-я Камышинская ул., 2а, 2а/1, 2а/2, 2а/3, 2а/6, 2а/9, 2ак1, 2ак3, 2ак4, 2ак5, 2ак6, 2ак7, 2ак8, 4, 17, 19, 21, 29, 31, 31к1, 33, 33а, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53;

Камышинская ул., 2а, 2а к3, 2а к2, 2б, 2д, 3а, 3а к2, 3а/1, 3а/2.

ВАЖНО!

На период отключения холодного водоснабжения будут организованы пункты розлива питьевой воды:

Пункт №1

с 9-00 до 10-00 часов; с 16-00 до 17-00 часов (ул. 1-я Линия, 6, п1): ул.1-я Линия, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 10а, 14; Радищева, 17а;

Пункт № 2

с 9-00 до 10-00 часов, с 17-00 до 18-00 часов (между Радищева, 6 и Радищева, 8): В. Волошиной ул. 25, 27, 29, 31; Радищева ул., 6, 6а, 8; Патриотов ул. 27, 27а, 29;

Пункт №3

с 10-00 до 11-00 часов, с 17-00 до 18-00 часов (ул. 1-я Линия, 20в, 1п): 1-я Линия ул, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 20д;

Пункт №4

с 10-00 до 11-00 часов, с 18-00 до 19-00 часов (ул. В. Волошиной ,37, 1п): ул. В. Волошиной, 28, 28а, 28б, 30, 32, 37, 39, 41.

Пункт №5

с 11-00 до 12-00 часов, с 18-00 до 19-00 часов (ул. Патриотов, 33, 1п): ул. В. Волошиной, 33; ул. Патриотов, 31, 33, 33а, 35, 35а.

Пункт №6

с 11-00 до 12-00 часов, с 19-00 до 20-00 часов (ул. В. Волошиной, 45а, 1п): ул. В. Волошиной, 40, 40а, 45, 45а, 47; ул. Дружбы, 1.

Пункт №7

с 12-00 до 13-00 часов, с 19-00 до 20-00 часов (ул. В. Волошиной, 41а, 1п): ул. В. Волошиной, 41/1, 41а, 41б, 43; ул. Ю. Двужильного, 32/1, 32/2, 32а, 32б, 36, 36а.

Пункт №8

с 12-00 до 13-00 часов, с 20-00 до 21-00 часов (ул. Дружбы, 5, 1п): ул. Дружбы, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 9/1, 9/2;

Пункт №9

с 13-00 до 14-00 часов, с 20-00 до 21-00 часов (ул. Космическая, 28, 1п): ул. Дружбы, 17, 19, 27, 27а, 29,31; ул.Космическая, 28.

Пункт №10

с 13-00 до 14-00 часов, с 21-00 до 22-00 часов (ул. Дружбы, 30\1, 1п): ул. Дружбы, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8.

Пункт №11

с 14-00 до 15-00 часов, с 21-00 до 22-00 часов (ул. Дружбы, 33, 1п): ул. Дружбы, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 35б;

Пункт №12

с 14-00 до 15-00 часов, с 22-00 до 23-00 часов (ул. Космическая, 22а, 1п): ул. Космическая, 22, 22а, 24, 24а; Ю.Двужильного 12, 12а, 14, 16а, 12б.

Пункт №13

с 15-00 до 16-00 часов, с 22-00 до 23-00 часов (ул. Патриотов, 34, 1п): ул. Патриотов, 30, 32, 34, 34а,36,38.

Пункт №14

с 15-00 до 16-00 часов, с 23-00 до 00-00 часов (ул. Ю. Двужильного, 10а, 1п): ул. Ю.Двужильного, 10, 10а, 10б, 10в.

Пункт №15

с 16-00 до 17-00 часов, с 23-00 до 00-00 часов (ул. Ю. Двужильного, 26, 1п): Ю.Двужильного 22, 24/1, 24/2, 26, 26а, 26б, 30а.

В интернат по адресу: ул. 4-я Цветочная, 15 подвоз будет осуществлен четырехкратно в течение дня: 8-30, 12-30, 16-30, 20-30.

На этот период в частном секторе микрорайона Южный будут организованы пункты розлива. В том числе подвоз питьевой воды жителям частного сектора будет осуществляться по звонку в центральную диспетчерскую службу АО «КемВод» по телефону: 65-70-57.

Пункт №1 (5-й Южный пер., 1, с 9-00 - 11-00; с 16-30 - 18-30;): 1-я Камышинская ул, 32-60, 43-131; 1-й Карпатский пер., 1, 1а, 2, 4.; 1-й Парковый проезд, 2-10.; 1-й Тупик ул., 3-7, 4-10.; 1-й Цветочный пер., 1-15, 2.; 1-й Школьный проезд, 3-97, 4-70.; 1-й Южный пер., 19.;1-я Линия ул., 3-79 (нечет).; 1-я Цветочная ул., 2-82, 1-71а.; 2-й Парковый проезд, 3-19, 4-34.; 2-й Цветочный пер., 2-24, 1-17.; 2-й Школьный проезд, 3-57.; 2-я Линия ул., 2-38, 3-9.; 2-я Цветочная ул., 1-83, 4-84.; 3-й Парковый проезд ул., 1-9.; 3-й Цветочный пер., 2, 2а, 3, 7, 9.; 3-й Школьный проезд, 4-12, 9-13; 3-й Южный пер., 1, 1а, 1б, 11, 12, 13, 14.; 3-я Линия ул., 1-41, 2-12а.; 3-я Цветочная ул., 2-34, 13-39;; 4-й Южный пер., 1-25, 2-16.; 4-я Камышинская ул., 3-27, 2-62.; 4-я Линия ул., 3-69а, 4а-78.; 4-я Цветочная ул., 3-75, 4-58а; 5-й Линии пер., 3, 4, 5, 7.; 5-й Южный пер., 1-13, 6-26.; 5-я Камышинская ул., 4-26.; 5-я Линия ул., 2в-72, 7-41.

Пункт №2 (ул. 10-я Линия,71, с 11-30 - 13-30; 19-00 - 21-00); 6-й Линии пер., 2-10, 3-7. 6-й Цветочный тупик, 3-33, 4-16. 6-я Линия ул., 3-63, 4-28. 6-я Цветочная ул., 3-73, 4-102. 7-й Южный пер., 1-23, 2-20. 7-й Цветочный тупик, 3-9, 4-22. 7-я Линия ул., 3-73, 4-70. 7-я Цветочная ул., 3-49а, 4-24. 8-й Цветочный проезд ул., 2-48, 3-17. 8-й Цветочный тупик ул., 4, 6, 7, 9, 11. 8-я Линия ул., 1а-25а, 4-42. 8-я Цветочная ул., 1-49, 4-58. 9-й Цветочный тупик, 3-21. 9-я Линия ул., 3-41, 4-30. 9-я Цветочная ул., 15-35, 10-32. 10-й Линейный проезд, 3-21, 4-10. 10-й Линейный тупик, 4-26. 10-я Линия ул., 1-105, 2-100. 10-я Цветочная ул., 15а-63, 18, 18а. 11-й Линейный проезд, 1-14, 2-22. 11-й Линейный тупик, 3-25, 8-14. 11-я Линия ул., 1-123, 4-124. 12-й Тупик ул., 3-21, 4-30а. 12-я Линия ул., 1-73, 2-74. 13-я Линия ул., 7-99 ,4-122. 14-я Линия ул., 1-53, 10-92. 15-я Линия ул., 23-45, 14-28;.

Пункт №3 (ул. 11-я Линия, 33, с 14-00 - 16-00; 21-30 - 23-30):

Братский пер., 3-31, 4-16. Братский проезд, 4-16. Вольная ул., 1-67, 4-48. Державина ул., 1-49, 2-86. Журавлевская ул., 1-47, 2-50. Звездная ул., 1-27, 8-46. Зеленая ул. (Новоискитимск), 1а-25, 2-30. Звездный пер. 2-52. Знаменская ул., 1-17, 2-16. Кишиневская ул., 3-25, 10-28. Кольцевой проезд, 3-61, 4-54. Новая ул. (Новоискитимск), 1-19, 2-24. Окружной проезд, 1-53, 2-52. Октябрьская ул., 1-15а, 2-14. Орловская ул., 3-17, 2-24. Пионерский проезд 1-29, 2-36а. Пионерский тупик, 1-13, 2-12. Совхозная ул. (Новоискитимск), 1а-29/1, 2-32. Социалистическая ул., 6-54, 11-33. Цветочный проезд, 1-15, 2-18. Цветочный тупик, 2, 3, 4, 6. Центральная ул. (Новоискитимск), 1-23а, 2-10. Школьный бульвар, 1-77, 8-82. Шумихинская ул., 1-17, 2-16; ул. Плодопитомник, 1-143Б.