Житель Кемерова стал жертвой лжепроститутки. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В полицию обратился 35-летний кемеровчанин. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что у мужчины неизвестная похитила 13 тысяч рублей обманным путем.

Сотрудники выяснили, что горожанин пытался заказать через Интернет девушку по вызову. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился с женщиной о встрече. Она за свои услуги попросила предоплату в размере 1 500 рублей. Мужчина выполнил требование, лжепроститутка перезвонила и сказал, что нужно оплатить 11 500 рублей в качестве гарантии ее безопасности. Кемеровчанин вновь перевел денежные средства. После собеседница попросила оплатить якобы услуги такси - 5 600 рублей. Житель понял, что его обманывают и попросил вернуть деньги, но в ответ услышал отказ. О случившемся он сообщил в полицию.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.