В Кемерове специалисты восстановили работу валидаторов в 15 автобусах. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове за прошедшие двое суток восстановили работу валидаторов в 15 автобусах. В первый день тестовой эксплуатации были зафиксированы сбои в работе валидаторов в 37 автобусах из 105.

Валидаторы с остальных 22 автобусов отправили на завод-изготовитель. В рамках контракта либо выявленные недоработки устранят, либо их заменят на новые.

Администрация города отметила, что сбой в работе валидаторов не повлиял на работу общественного транспорта. В салоне автобусов по-прежнему работают кондукторы.