В нескольких городах Кузбасса объявили режим «черного неба». Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нескольких территориях Кузбасса с 15 октября ввели режим «черного неба». Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Режим «черного неба» планируется ввести в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Действие режима продлится до конца выходных.

Синоптики отмечают, сложившиеся метеорологические условия в регионе способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере. То есть по области в целом почти нет ветра и осадков.

Также добавили, вредных вещества в воздухе скапливаются не только от промышленных предприятий. В большей степени в этом виноваты автотранспорт и печное отопление.