Названы территории Кузбасса, где выявили 199 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 199 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 37. В Междуреченске - 27. В Новокузнецке - 23. В Прокопьевске - 17. В Киселевске - 16. По десять - в Белове и Осинниках. Восемь - в Анжеро-Судженске. Семь - в Мысках. По пять - в Юрге, Гурьевском МО, Таштагольском МР, Яшкинском МО. По четыре - в Беловском МО, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевском МО. По два - в Топкинском МО и Юргинском МО. По одному - в Березовском, Тайге, Ижморском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Промышленновском МО, Тисульском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 59 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 56 926 выздоровели, 1 379 скончались, 11 019 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.