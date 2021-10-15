В Кузбассе полиция нашла пропавшую 15-летнюю девочку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в отдел полиции Прокопьевска обратилась женщина, которая сообщила о том, что 8 октября текущего года ушла из дома и пропала ее 15-летняя дочь. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что в течение нескольких дней мать пыталась пыталась разыскать девочку самостоятельно, так как ранее она уже пропадала. Однако после безуспешных попыток обратилась в полицию.

Для розыска школьницы полицейские развернули поисковые мероприятия: ориентировку на пропавшую передали нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации. В результате подростка нашли в гостях у ее друзей. Девочку передали родителям.

В отношении матери школьницы составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Собранные материалы направляли в комиссию по делам несовершеннолетних.