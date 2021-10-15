В Кемерове открылся торговый центр «Спутник». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове 15 октября снова начал работать торговый центр «Спутник», который временно закрывали из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Приставы уже сняли печати и запустили всех в здание. С сегодняшнего дня «Спутник» работает в обычном режиме.

- Ураа, мы открылись, твои любимые магазины снова ждут тебя, - отмечено в Instagram-аккаунте ТЦ.

Напомним, что уже не первый раз в торговых центрах Кемерова находят нарушения пожарной безопасности. На сегодняшний день в областном центре Кузбасса закрыты следующие торговые центры: «Лапландия», «Гринвич», «Маяк» и «Вселенная».