В Кемерове произошел серьезный пожар в многоквартирном доме

В Кемерове произошел пожар в многоквартирном доме. Фото:vk.com/incident_42.

В Кемерове случился пожар вечером, 16 октября в многоквартирном доме на проспекте Шахтеров. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места случившегося.

- Шахтеров, 73. Третий этаж, квартира полностью сгорела, огонь дошел до четвертого и пятого этажей, - сообшила автор видео.

В ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 23.15. Пожар ликвидировали в 23.28. На месте работали 24 человека и семь единиц техники. Информации о пострадавших нет. Специалисты выясняют причину произошедшего.

На следующее утро после пожара житель опубликовал фотографию. На кадре видно, что от случившегося пострадали квартиры соседей.