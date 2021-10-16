В Кузбассе 17-летний юноша умер от коронавируса

В Кузбассе 16 октября скончались шесть пациентов с коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе скончались шесть пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

У всех шестерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Так умер мужчина 1968 года рождения. Он проживал в Прокопьевске. У новокузнечанина 1965 болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы.

У беловчанки 1933 года болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. У женщины из Белова 1937 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета.

У кемеровчанки 1935 года болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, эндокринной патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта.

У подростка 2004 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне генетического заболевания, ожирения. Он проживал в Новокузнецке.

Напомним, это уже третий подросток в Кузбассе, который не смог пережить заражение коронавирусной инфекцией. Случай также был зафиксирован 10 августа у 16-летнего подростка из Прокопьевского муниципального округа. У мальчика развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, ожирения. Также 27 августа погибла девочка из Ленинска-Кузнецкого 2007 года рождения. У нее болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния, анемии.