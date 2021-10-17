В Новокузнецке курьер заработал себе срок, желая проучить заказчика-хама

45–летний житель Новокузнецка обратился с полицию с заявлением, что неизвестный похитил принадлежащие ему планшет и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 16,5 тысячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, похитителем оказался курьер службы доставки, через которую новокузнечанин заказал продукты. 40-летний местный житель, задержанный полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий, признался, что забрал планшет и мобильник, чтобы проучить заказчика за якобы хамское поведение.

Гаджеты вернулись к хозяину, а вот горе-воспитателю теперь грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу.