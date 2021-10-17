210 кузбассовцев заболели коронавирусом в течение одного дня - 16 октября 2021 года

В Кузбассе продолжается рост заболевания коронавирусом. Так по данным оперштаба области, только за минувшие сутки – 16 октября 2021 года новой коронавирусной инфекцией заболели 210 человек. Напомним, днем ранее диагноз подтвердился у 205 кузбассовцев.

Всего же сейчас лечение от ковида проходят 1235 кузбассовцев. Еще 13852 находятся на изоляции в связи с возможным заболеванием.

Также за минувшие сутки от двусторонней полисегментарной пневмонии скончались три женщины – 1947, 1952, 1957 годов рождения и один мужчина 1962 года рождения.

Есть и позитивные новости. 188 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 57303 человека вылечились от коронавируса.