Междуреченск, Новокузнецк и Кемерово стали лидерами по количеству заболевших коронавирусом за 16 октября 2021 года

За минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 22 территориях Кузбасса. Среди них 15 городов и 7 муниципальных округов и районов. Причем лидером по новым случаям заражения за 16 октября 2021 года стал Междуреченск, который обошел такие крупные города как Новокузнецк и Кемерово. Так, по данным оперштаба области, за минувшие сутки в Междуреченске диагноз подтвердился у 32 человек, в Новокузнецке - у 28 и в Кемерове - у 27 жителей.

По другим территориям статистика выглядит так: Прокопьевск – 23 заболевших, Белово – 15, Киселевск – 13, Юрга – 11, Осинники – 9, Анжеро-Судженск – 8, Калтан – 6, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Тайга и Гурьевский МО – по 5 в каждом, Краснобродский городской округ, Таштагольский район и Топкинский, Яшкинский муниципальные округа – по 3, город Березовский и Яйский МО – по 2, Крапивинский и Тяжинский муниципальные округа – по 1.

Напомним, за 16 октября 2021 года в Кузбассе подтвердились 210 случаев заражения ковидом, четыре человека умерли, 188 – выздоровели.