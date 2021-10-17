Главы кузбасских городов выложили свои архивные фото с отцами

Фото: instagram Ильи Середюка.

В России празднуют День отца. Мимо первого праздника не прошли главы кузбасских городов. На своих личных страницах в социальных сетях они выложили свои фотографии с отцами.

Так глава города Кемерово Илья Середюк, выложив несколько архивных, еще черно-белых снимков из своего детства, на которых он с отцом, ограничился в подписи тремя словами: «Папа! Спасибо тебе».

А вот мэр Новокузнецка сопроводил свою фотографию, на которой он вместе с родителями, подробным рассказом о своем отце — Кузнецове Николае Ивановиче: рос в многодетной семье, служил в морфлоте, работал в шахте. Признался, что отец всегда служит для него примером.

- Папа, спасибо за то, что ты у меня есть! Здоровья и долгих лет жизни! Обнимаю, - завершил свой рассказ Сергей Кузнецов.

Фото: instagram Сергея Кузнецова.

Глава Белова Алексей Курносов также рассказал о своем уже умершем пять лет назад отце Викторе Валентиновиче Курносове. Вспомнил истории из детства, в которых отец научил его важным вещам и признался, что до сих пор ему очень не хватает папы. А под конец обратился ко всем отцам с просьбой проводить больше времени со своими детьми.

- Им это очень важно, - подчеркнул Алексей Курносов.

Напомним, День отца был установлен указом президента России Владимира Путина в 2021 году. С этого года он будет праздноваться в третье воскресенье октября.