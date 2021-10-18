Названы территории Кузбасса, где выявили 216 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 216 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 33. В Кемерове - 30. В Междуреченске - в 22. В Прокопьевске - 19. В Белове - 16. По 12 - в Осинниках и Юрге. Десять - в Анжеро-Судженске. Девять - в Калтане. Восемь - в Новокузнецком МР. Шесть - в Мысках. По пять - в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Топкинском МО. По четыре - в Киселевске и Гурьевском МО. По три - в Ижморском МО и Юргинском МО. По два - в Краснобродском, Полысаеве, Яшкинском МО. По одному - в Беловском МО, Прокопьевском МО, Таштагольском МР, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 60 143 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 57 486 выздоровели, 1 394 скончались, 13 246 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.