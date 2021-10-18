В Кемерове двум маленьким детям понадобилась помощь спасателей. Фото: Кемеровская служба спасения.

В Кемерове семейной паре из Кировского района потребовалась помощь спасателей. Их маленькие дети в возрасте одного года и трех лет закрылись в квартире.

- Мужчина вышел на несколько минут на лестничную клетку встретить жену из магазина, в это время самый старший из детей подбежал к двери и закрыл ее на задвижку, - рассказали в Кемеровской службе спасения.

Родители поняли, что самостоятельно дверь не открыть и приняли решение обратиться за помощью в службу спасения. Экипаж спасателей выехал в один из многоквартирных домов по улице Попова. Доступ в жилое помещение обеспечили при помощи специального инструмента. В квартире они увидели, как мальчик успокаивал маленькую сестренку, которая плакала. Он гладил ее по голове и шептал что-то на ушко. Помощь врачей им не понадобилась.