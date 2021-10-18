В аэропорту Кемерова открыли пункт ПЦР и экспресс-тестирования на коронавирус. Фото: АПК.

В кемеровском аэропорту теперь можно сделать ПЦП-тест на коронавирус, а также пройти экспресс-тестирование. В пресс-службе компании «Уайт Продакт» сообщили, что зона диагностики находится у стоек регистрации и работает круглосуточно без выходных.

Результаты ПЦР-тестирования можно получить на почту в течение суток. Справка выдается на русском и английском языках и подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на Госуслугах.

Также в аэропорту можно пройти экспресс-тестирование на антиген и получить справку в течение 15 минут. Это актуально тем, что такие страны как, например, Турция, Греция, Болгария и многие другие принимают туристов не только с отрицательным ПЦР-тестом, но и с результатами экспресс-теста на антиген.

Напомним, что 18 октября в Кузбассе были выявлены 216 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 60 143 человек.