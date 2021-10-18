Едкий запах проник в квартиры жителей Кемерова через закрытые окна. Фото: Василий Вахрин

Кемеровчане жалуются на ужасный запах, который окутал город. Жители отмечают, что едкий запах мешает проветривать помещения.

- Что происходит в Кемерово, почему по ночам такая загазованность? Через закрытые окна в квартирах Центрального района невозможно дышать, - рассказал житель Кемерова.

В Минприроды Кузбасса прокомментировали происходящее. Сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе, поэтому появляется характерный запах.

- Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 час. 00 мин 15.10.2021 до 18 час. 00 мин 18.10.2021, - добавили в министерстве.