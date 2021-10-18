В Кемерове подростки переименовывают школы в Google Maps

Фото: google.ru/maps.

В Кемерово подростки, как и в других городах России подхватили новый тренд из TikTok. Учащиеся массово переименовывают школы на электронных картах Google в интернете.

Десятки образовательных учреждений получили на картах новые забавные имена. Так, например, на карте несколько учебных заведений посвятили имя мишке Фредди в честь популярной компьютерной игры. Так, школа № 34 теперь носит имя певицы Арианы Гранде, школа № 45 подписана как школа «имени Джастина Бобика», СОШ № 40 «имени длинной из ада». А учащиеся губернаторского лицея пожелали получать знания в «рыбном озере».

О детских шалостях известно в городской администрации. Однако санкций с их стороны не будет, так как шутки не мешают образовательному процессу и не выходят за грани.