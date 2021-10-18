В Новокузнецке полиция нашла школьниц, изрисовавших краской мемориал. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница поселка Абагур-Лесной обратилась в полицию Новокузнецка. Женщина рассказала, что кто-то изрисовал тыльную сторону мемориального комплекса в память погибших воинов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские опросили жильцов близлежащих домов и установили, что мемориал изрисовали две школьницы 12 и 13 лет. Девочки приехали в населенный пункт погулять, купили гуашь и нанесли ею на памятник свои имена и имена своих друзей. Школьницы свой поступок объяснили тем, что хотели сделать поселок красочнее.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с детьми и их родителями.