В нескольких городах Кузбасса продлили режим «черного неба». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На четырех территориях Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Кузбасса.

Напомним, что ранее в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе режим был объявлен до 18.00 18 октября. Сегодня объявили, что в Кемерове его продлили до 18.00 19 октября, на остальных трех территориях до 18.00 среды, 20 октября.

- Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму, - отмечено в сообщении министерства.

Напомним, что ранее жители Кемерова пожаловались на едкий запах, который проник в квартиры через закрытые окна.