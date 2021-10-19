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Общество19 октября 2021 5:31

В Кузбассе тракторист нашел в стоге сена мешок с оружием

Мужчина может получить денежное вознаграждение
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: Росгвардия Кузбасса.

Фото: Росгвардия Кузбасса.

В Мариинске 57-летний мужчина выдал сотрудникам Росгвардии незарегистрированное ружье, которое он нашел во время заготовки сена в одном из стогов.

- Зная из СМИ, что в области действует бессрочная операция по добровольной выдаче незаконного арсенала, тракторист решил отнести находку правоохранителям, - рассказали в в Управлении Росгвардии Кузбасса.

По предварительной информации, выданным оружием является двуствольное охотничье ружье ИЖ-18 шестнадцатого калибра 1965 года выпуска. В настоящий момент проводится проверка, по ее итогам мужчине могут выплатить вознаграждение в размере семи тысяч рублей.