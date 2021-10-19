Жителей Кемерова предупредили о шуме со стороны ГРЭС. Фото: Администрация города Кемерова.

Жителей областного центра предупредили, что Кемеровская ГРЭС проведет плановую настройку клапанов на котлоагрегате № 12. В связи с этим до 12.00 с перерывами будет доноситься шум со станции.

- Кемеровская ГРЭС готовит оборудование к предстоящей зиме. Это часть технологического процесса, которого, увы, избежать невозможно, - сообщили в СГК Кузбасс.

Жителей и гостей Кемерова попросили не волноваться из-за шума на электростанции. Специалисты держат ситуацию под контролем.