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Происшествия19 октября 2021 6:31

В Кемерове загорелся отечественный автомобиль

В региональном МСЧ сообщили подробности случившегося
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове загорелся отечественный автомобиль.

В Кемерове загорелся отечественный автомобиль.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове вечером 18 октября на улице Ульяны Громовой случился пожар в автомобиле «Волга». Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 17.08.

В ГУ МЧС Кузбасса рассказали, что на момент прибытия первого подразделения у автомобиля ГАЗ-3110 1999 года выпуска горел салон. Полностью потушили пожар в 17.13. В ведомстве сообщили, что на место выезжали 4 человека и 1 единица техники.

В результате обгорели обшивка салона и пластиковая панель приборов. Предварительная причина возгорания - неисправность электрооборудования транспортного средства.