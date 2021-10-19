Кузбасс начал борьбу за вкусовые симпатии россиян

Фото: пресс-служба АПК

Регион выставил сразу восемь брендов на второй Национальный конкурс «Вкусы России».

Он проводится по поручению президента В. В. Путина. Основная его цель - познакомить жителей страны с интересными продуктами питания. К примеру, Кузбасс презентует топкинский мед, беловское молоко, новокузнецкий сыр с пажитником, масло, кедровые орехи, кузбасские шампиньоны, мармелад с сосновой шишкой и яшкинские вафли. Отметим, что год назад, когда такой конкурс был объявлен в первый раз, от региона был представлен лишь один вид молока.

- Разнообразие товаров, которые представляют наши конкурсанты, показывает, что в Кузбассе производят много вкусной и качественной продукции, достойной того, чтобы ее знали и приобретали по всей стране, отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

Представленные на конкурс региональные бренды оценит экспертная комиссия. Свое мнение смогут высказать и все заинтересованные жители России - с 20 октября по 7 ноября можно будет проголосовать за свои любимые продукты в рамках номинации «Нас выбирают» на сайте конкурса www.russiantastes.ru. В прошлом году, к слову, свое мнение высказали более миллиона потребителей продуктов.

Конкурс, как надеются организаторы, будет в конечном счете способствовать не только популяризации уникальной продукции российских регионов, но и поддержке малого агробизнеса, развитию агротуризма и в целом сельских территорий России.