Антикоррупционную горячую линию Россельхозбанка признали лучшей в банковской сфере

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Р» составил рейтинг «горячих линий для заявителей о коррупции в коммерческом секторе». Для его создания эксперты центра проанализировали информацию на официальных сайтах компаний, вошедших в первую сотню компаний ежегодного рейтинга РБК за 2020 год «500 крупнейших по выручке российских компаний».

По результатам анализа, горячая линия Россельхозбанка для сообщений о коррупции получила наивысшую оценку экспертов - 7 из 7 возможных баллов. Причем она оказалась единственной в финансовой сфере, которая получила такую максимальную оценку.

В организации заверили, что банк держит курс на популяризацию антикоррупционных стандартов и развивает как внутреннее, так и внешнее взаимодействие в сфере противодействия коррупционным проявлениям. Россельхозбанк заинтересован в любой информации, позволяющей предотвратить предпосылки коррупции. Банк гарантирует конфиденциальность заявлений о готовящихся или совершенных коррупционных правонарушениях , а также защиту сотрудников и иных лиц от каких-либо санкций в случае, если те сообщают о коррупционных нарушениях.

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