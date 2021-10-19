В Кузбассе откроют прямую линию для звонков о продаже наркотиков

Кузбасские полицейские и общественники проведут прямую линию по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков

В среду, 20 октября 2021 года, в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в пресс-центре областного полицейского Главка пройдет прямая линия, посвященная вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Если у вас есть информация о местах сбыта запрещенных веществ или лицах, причастных к их обороту, сообщите об этом в среду, 20 октября 2021 года с 15.00 до 16.00 на номер телефона в Кемерове: 8(384-2)-58-00-58. Телефон многоканальный, так что с дозвоном проблем возникнуть не должно.

На ваши вопросы ответит руководство управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудник Кузбасского клинического наркологического диспансера, а также члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также свои сообщения уже сейчас можно оставлять на страницах «Полиция Кузбасса» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Как заверили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, по каждому сигналу полицейские проведут проверку.