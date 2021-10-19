Губернатор Кузбасса: угля много, шахтеров не хватает

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Итоги Российской энергетической недели подвели на аппаратном совещании в Правительстве региона.

РЭН - международная платформа для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных вопросов развития ТЭК. В этом году в ней в очном – в Москве - и заочном формате приняли участие представители 80 стран. В рамках деловой программы, в том числе, гостем форума стал президент России Владимир Путин.

На РЭН, как правило, заключают немало договоров о сотрудничестве или, по крайней мере, о намерениях. Так, стало известно об интересе деловых кругов Индии к крупным поставкам кузбасского угля - таким образом наше черное золото может прийти на смену австралийскому.

Губернатор Кузбасса на совещании напомнил, что для укрепления экономики регион продолжит наращивать вывоз угля и в восточном и западном направлениях. Восточное направление будет ежегодно расти на 5 миллионов тонн, и в итоге с нынешних 53 миллионов увеличится в 2024 году до 68. Для наращивания вывоза угля на запад совместно с РЖД будет создана рабочая группа.

Кроме того, Правительство Кузбасса создаст рабочую группу совместно с Минэкономразвития РФ для преодоления последствий кризиса в мировой угольной отрасли.

При этом в регионе придется решать неожиданную проблему - в признанном угольном крае не хватает шахтеров. Это во время РЭН в интервью журналистам подтвердил и губернатор Кузбасса. Причиной стал почти двухлетний кризис на мировом рынке угля, из-за которого некоторые угольные предприятия сокращали работников. Часть горняков в связи с этим уехала из Кузбасса искать счастья в других регионах.