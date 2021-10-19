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Происшествия19 октября 2021 13:01

В Кузбассе полицейские потушили загоревшуюся фуру

Источник:kp.ru
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Они помогли спасти груз на 1,5 миллиона рублей.

Сотрудник ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» капитан полиции Андрей Куценко из окна рабочего кабинета увидел, что на проезжей части остановился грузовик, из которого шел дым и вырывались языки пламени. Он схватил огнетушитель, стоявший в кабинете, и бросился к месту происшествия. Вскоре на помощь к коллеге подоспели капитан полиции Сергей Порошин и старший лейтенант полиции Владимир Шайтаров. Они помогли водителю справиться с возгаранием до прибытия пожарных.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, фура должна была перевезти груз с одного из промышленных предприятий Юрги в Иркутск. Однако вскоре после отправки в путь МАЗ загорелся. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки автомобиля.