Курорт Шерегеш для кузбассовцев будет дешевле

Фото: пресс-служба АПК

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева для жителей региона будет разработана программа лояльности при посещении горнолыжного курорта Шерегеш.

Об этом сегодня, 19 октября, было заявлено на совещании по развитию курорта.

Какими именно окажутся преференции для кузбассовцев, конкретно не сообщалось. Общими словами обошелся и глава региона. Сергей Цивилев, в частности, заявил:

- Должна быть разработана отдельная программа лояльности для жителей Кузбасса. Это принципиально важно. Реализуя столь масштабный проект на территории Кузбасса, мы обязаны учесть интересы наших жителей.

Напомним, что жалобы на очень высокие цены на услуги на курорте регулярно и не один год появляются не только в социальных сетях. Вопросы о необходимости льгот для местных жителей, к примеру, задавали и во время прямой линии с губернатором.