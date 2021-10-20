В Кузбассе жительница из мести подожгла автомобиль бывшего супруга

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 26-летняя жительница поселка Малиновка. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что женщина обвиняется по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Как стало известно, в июне текущего года ночью в полицию Калтана поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2110. Сотрудники обнаружили при осмотре места случившегося следы поджога. Владелец рассказал, что огонь заметил сосед, пожар удалось вовремя потушить. Сумма ущерба составила 12 500 рублей.

Под подозрение попала экс-супруга. Как оказалось, после ссоры с бывшим супругом, она из чувства мести подожгла его машину. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.