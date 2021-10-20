Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным оперативного штаба, ковид в регионе не отступает - уже пятый день подряд за сутки выявляются более двухсот больных и обновляются антирекорды. На утро 20 октября в Кузбассе было выявлено 223 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на четыре больше, чем день назад.

Лидером в регионе остался Кемерово, где добавились 34 заболевших. Далее следуют Новокузнецк - 31, Белово - 27, Междуреченск - 26, Осинники - 19, Анжеро-Судженск - 14, Юрга - 13, Калтан - 12, Киселевск, Прокопьевск и Юргинский МО - по 8, Ленинск-Кузнецкий и Яшкинский МО - по 5, Новокузнецкий МР - 4, Мыски, Тайга и Беловский МО - по 2, Ижморский МО, Промышленновский МО и Яйский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки оказалось меньше числа заболевших - их 195. Таким образом, в Кузбассе 57 874 больных справились с болезнью.

Умерли четыре пациента - все женщины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся была жительница Яшкинского муниципального округа 1976 года рождения. Самая возрастная - беловчанка 1950 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1 404 человек.

По состоянию на 20 октября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1 307 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 421 человек.