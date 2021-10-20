Кузбассовцы приобщатся к истории и культуре в общественном транспорте

Фото: пресс-служба АПК

В среду, 21 октября, в Кемерове начнет курсировать первый культурно-исторический маршрут общественного транспорта с аудиогидом. Услышать новую для себя информацию пассажирам можно будет в автобусе маршрута № 51, который связывает левый и правый берег областного центра. Подключиться к индивидуальной экскурсии, как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, можно по QR-коду, размещенному в автосалонах, для этого нужен смартфон с наушниками и бесплатное приложение Artefact. Всего создано 23 аудиотрека продолжительностью от 5 до 30 минут.

В Новокузнецке культурно-исторический маршрут стартует 22 октября. Он будет реализован на четырех самых популярных автобусных маршрутах города: № 23, 28, 88 и 345. Для пассажиров подготовлено около 40 кратких аудиогидов об уникальной истории города, его рекордах и современности. С ними можно будет ознакомиться в мобильном приложении Artefact.

Историю развития городов будут рассказывать как профессиональные гиды, так и сами жители. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ и АНО «Национальные приоритеты».