Пользователей Tele2 консультируют самые квалифицированные специалисты по сервису в мире

Tele2 по-прежнему задает тренды в сфере абонентского обслуживания. Автор фото: пресс-служба Tele2.

Жюри международной премии Top Ranking Performers Awards - высшей отраслевой награды в индустрии контакт-центров - присудило Tele2 награды в восьми номинациях.

Tele2 получила высшую награду в категории «Лучшая организация клиентского опыта»: клиентам доступны любые способы связи с поддержкой. Помимо этого, сотрудники сервиса - люди с высоким уровнем эмпатии, что позволяет эффективней решать проблемы пользователей.

Благодаря обучению персонала на высшем качестве, бизнес-школа Tele2 победила в номинации «Лучшая программа улучшения». Кадры в компанию эффективно и быстро готовят сотрудники, работавшие специалистами личной поддержки. Это обеспечивает детальное знание потребностей своей аудитории.

Пять сотрудников получили индивидуальные золотые награды как лучшие специалисты компании. Также жюри оценило систему прогнозирования, благодаря которой можно распределить ресурсы сотрудников и сократить время ожидания ответа на линии поддержки.

- Наши специалисты снова завоевали «Оскар» в сфере клиентского обслуживания. Для нас главное - забота о клиенте. Сотрудникам важно решить проблему абонента здесь и сейчас. Жюри оценило не только клиентский сервис, программу обучения персонала, но и самые яркие проекты, которые вывели сервис на новый уровень. Это доказывает, что мы по-прежнему задаем тренды в сфере абонентского обслуживания и остаемся лучшими в мире, - говорит Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2.

Партнерский материал.