Банкир из Новокузнецка не смог выйти на свободу

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Приговор в шесть лет лишения свободы экс-главе совета директоров Новокузнецкого муниципального банка Сергею Павлову оставлен в силе.

19 мая этого года Центральный райсуд Новокузнецка признал бывшего банкира виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). С 2012-го по 2013 год Сергей Павлов, который одновременно являлся учредителем и одним из руководителей ЗАО СК «Южкузбасстрой», вступил в сговор с сыном Александром (он был осужден на девять лет лишения свободы в колонии общего режима в феврале 2019 года), занимавшим пост директора этого же кредитного учреждения. Банк выступил гарантом по финансовым обязательствам «Южкузбасстроя» перед кредитными организациями на сумму свыше 3 миллиардов руб. После того как «Южкузбасстрой» не исполнил договоренности, со счетов банка было списано 3,2 миллиарда рублей. В результате у банка отозвали лицензию, а позднее он был признан банкротом. У этого кредитного учреждения было более 120 тысяч вкладчиков.

Защита на приговор Сергею Павлову подала апелляцию, которая была отклонена Кемеровским областным судом. Приговор вступил в законную силу.

Но можно отметить, что бывший банкир уже отбыл в СИЗО с сентября 2019 года половину срока и может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.