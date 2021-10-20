Нападающий из Кузбасса получил титул третьей звезды матча

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Клуб Кирилла Капризова «Миннесота» обыграл в дополнительное время «Виннипег» в очередной игре Национальной хоккейной лиги со счетом 6:5. Новокузнечанин сделал сразу три голевых передачи.

Кирилл поучаствовал в первой шайбе своей команды, а также помог сравнять счет на последней минуте третьего периода и забросить победную шайбу. В итоге его избрали третьей звездой матча.

Сейчас «Миннесота» занимает первое место в Центральном дивизионе чемпионата НХЛ, имея на счету шесть набранных очков.