В Кузбассе выбрали своего «Народного участкового»

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Больше всех голосов жителей региона получил полицейский из Тайги Станислав Добрынин.

За звание победителя регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2021» соперничали 26 сотрудников кузбасской полиции - победители предварительного этапа. Голоса за них в интернете отдавали с 7 по 16 октября на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

Старший участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Тайгинскому городскому округу старший лейтенант полиции Станислав Добрынин набрал более 7 тысяч голосов жителей Кузбасса. Добрынин, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, служит в органах внутренних дел 12 лет, он имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает сына. На его административном участке проживают около 3200 человек. В нынешнем году участковый рассмотрел более 500 жалоб и обращений граждан, раскрыл 12 преступлений и выявил 47 административных правонарушений.

Отметим, что в прошлом году Станислав Добрынин в конкурсе «Народный участковый» тоже участвовал и занял почетное второе место.

А сейчас по набранным голосам вторым стал старший участковый уполномоченный полиции из Ижморского муниципального округа лейтенант полиции Павел Кноблох, а третьим - майор полиции Евгений Артеменко из ОМВД России по Яйскому муниципальному округу.

В начале ноября - в преддверии Дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России - состоится финал Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», на котором Кузбасс представит Станислав Добрынин.