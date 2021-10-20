Портфель компании РСХБ Факторинг за два года превысил 30 миллиардов рублей

Компания РСХБ Факторинг по итогам 2020 года вошла в десятку лучших факторинговых компаний России. Совокупный объем ее портфеля за минувший год составил 18,4 миллиарда рублей, за два года - с момента старта - составил 30,058 миллиарда рублей. Что позволило ей также войти в ТОП-7 факторинговых компаний России по объему доходов на 01 июля 2021 года.

Достижение столь высоких показателей стало возможным благодаря тесному взаимодействию с Россельхозбанком и эффективной стратегии развития в части расширения продуктовой линейки, каналов продаж и финансирования не только предприятий профильного направления деятельности группы Россельхозбанк, но и предприятий, обеспечивающих бесперебойную работу АПК, сельскохозяйственных производителей и торговых компаний.

- В будущем мы планируем продолжить наращивание нашего мультиотраслевого портфеля, а также развивать каналы продаж, чтобы обеспечить доступность наших продуктов во всех регионах России, - сообщил генеральный директор РСХБ Факторинг Михаил Яценко.

Партнерский материал.

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