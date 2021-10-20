В Кузбассе открыли новый спортивно-оздоровительный комплекс

Фото: пресс-служба АПК

Объект, получивший название «Звездный», включает 25-метровый бассейн на 8 дорожек, маленький бассейн для детей, скалодром высотой 12,5 метров, универсальный спортзал с местами для зрителей, хореографический и тренажерный залы. Здесь уже планируется проведение всероссийских соревнований по плаванию на короткой воде.

В открытии комплекса принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Строили его в рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Спорт - норма жизни». Общая площадь здания - более 8 тысяч квадратных метров, а общая стоимость - более 800 миллионов рублей. Средства, как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, были выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Кроме того, более 142 миллионов рублей в объект вложили местные угольщики.