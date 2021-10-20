Больше половины россиян готовы переехать за город на ПМЖ

Восемь из десяти россиян рассматривают возможность переезда из города в село. Такие данные следуют из опроса, проведенного Россельхозбанком. Основными стимулами для переезда выступают экология и чистый воздух, возможность приобрести за городом жилье большей площади, возможность питаться натуральными продуктами и - отсутствие суеты в деревне.

Больше половины из числа тех россиян, которые рассматривают возможность проживания в сельской местности, люди в возрасте от 35 до 50 лет. Причем 54% из них готовы переехать за город на постоянное место жительства, а 27% рассматривают проживание в селе на кратковременные периоды.

Также 75% из числа желающих переехать за город, мечтают о саде или огороде для себя и семьи 17% опрошенных хотели бы иметь небольшое хозяйство, чтобы обеспечивать продуктами себя и продавать излишки, и лишь 8% опрошенных планируют сделать сельское хозяйство источником постоянного дохода.

Опрос показал, что больше половины россиян хотели бы завести сельскохозяйственных животных. Самыми популярными стали домашние птицы - их хотят завести 25% россиян. 9% опрошенных вместе с домашними птицами завели бы кроликов, еще 9% также наряду с птицами завели бы коз или овец. 8% россиян хотели бы завести свиней, лошадей, коров. 49% опрошенных вообще не планируют заводить сельскохозяйственных животных на своем загородном участке.

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