Россельхозбанк создает условия для ускорения цифровизации АПК

Россельхозбанк включил в свою продуктовую линейку цифровые партнерские сервисы по точному земледелию, чтобы иметь возможность в следующем году внедрить в кредитную скоринговую модель уровень цифровизации клиентов из АПК. Сейчас клиентам банка, приобретающими цифровые решения, уже доступны специальные пакеты услуг на льготных условиях.

По словам директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елены Батуровой, фермеры и компании сектора АПК, использующие цифровые технологии, в скором времени смогут получать и кредиты в банке по сниженным ставкам.

РСХБ активно взаимодействует с российскими стартапами, чтобы предлагать сельхозкомпаниям эффективные коробочные решения. Стоимость их внедрения доступна представителям микро- и малого бизнеса. А часть вообще бесплатна, как, например, платформа Своё Родное, на которой зарегистрировано семь тысяч фермеров.

РСХБ работает с адаптивными технологиями цифровизации отрасли, которые обеспечивают быстрый возврат инвестиций, предсказуемость результата и малые затраты на разработку и внедрение.

Партнерский материал.

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