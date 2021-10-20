В Кузбассе жители помогли задержать наркозакладчика

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Сообщение о том, что на проспекте Советском в областном центре неизвестный занимается предположительно распространением запрещенных веществ, поступило в полицию в ходе профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В результате подозреваемый был задержан с поличным при попытке сбыта наркотического средства. Драгдилером оказался 32-летний житель Кемерова, ранее неоднократно судимый за торговлю наркотиками и другие тяжкие преступления. У него изъяли расфасованную на дозы партию наркотика общей массой более 5 граммов, что является крупным размером. При этом часть свертков была оборудована миниатюрными магнитами, с помощью которых «закладки» прикреплялись к дверям, батареям, трубам и другим металлическим поверхностям,

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ – ч. 4 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.

Второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» продлится до 29 октября нынешнего года.