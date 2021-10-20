Строительство обхода Кемерова: цена больше, сроки длиннее

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Объявлены торги на проектирование и строительство обхода Кемерова. Подрядчика ищет департамент контрактной системы Кузбасса.

Информация об аукционе для проектирования и строительства северо-западного обхода Кемерова размещена на сайте Госзакупок.

От подрядной организации требуется выполнить инженерные изыскания и подготовку проектной и рабочей документации на строительство платной дороги в обход города, а также получить положительное заключение государственной экспертизы на подготовленный проект. После этого можно начать строить новую четырехполосную магистраль, протяженность которой предположительно составит 47,6 километра.

Проект должен быть готов до 31 мая 2022 года, а строительно-монтажные работы должны завершиться до 30 ноября 2027 года. Начальная стоимость контракта составляет 54,7 миллиарда рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 ноября.

Половину средств на реализацию проекта строительства обхода Кемерова выделят из федерального бюджета. Оставшуюся сумму планируют привлечь с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Напомним, что в июле этого года на совещании с участием президента России вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал построить дорогу в обход Кемерова за три года, и озвучил, что . стоимость дороги составит примерно 43 миллиарда рублей.

Также губернатор Кузбасса Сергей Цивилев озвучивал, что дорога общего пользования будет платной - для того, чтобы частные инвесторы получили назад свои деньги.

Президент России высказывал пожелание, чтобы реализацию проекта новой автодороги начали уже в этом году.

Обход, как считается, позволит снять высокую транспортную нагрузку на дороги Кемерова, сократит время в пути грузового и пассажирского транспорта, а также выведет транзитные автомобили за пределы города.