Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 21 октября в Кузбассе было выявлено 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это сразу на восемнадцать больше, чем день назад, так что, видимо, можно говорить о всплеске заболеваемости.

Антилидерство в регионе по числу заболевших за сутки перешло к южной столице Кузбасса - их добавилось 37. Показатели в других территориях такие: Кемерово - 36, Белово и Междуреченск - по 29, Осинники - 19, Анжеро-Судженск - 15, Калтан - 13, Киселевск и Полысаево - по 11, Мыски - 9, Юрга - 7, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецкий МР - по 5, Таштагольский МР и Яшкинский МО - по 4, Юргинский МО - 2, Березовский, Тайга, Беловский МО, Кемеровский МО и Ленинск-Кузнецкий МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 196. Таким образом, в Кузбассе 58 070 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - все мужчины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самый молодой из скончавшихся - кемеровчанин 1961 года рождения. Самый возрастной - житель Междуреченска 1936 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1 409 человек.

По состоянию на 21 октября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1 347 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 489 человек.