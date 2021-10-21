В Кемерове отреставрировали одно из первых каменных зданий города

Фото: администрация г.Кемерово

Фасад КУМИ на Притомской набережной - бывшей гостиницы Притомского участка постройки 30-х годов прошлого века - приобрел первоначальный вид после ремонта, проведенного с целью сохранения объекта культурного наследия регионального значения по инициативе комитета по управлению муниципальным имуществом.

Это одно из первых каменных зданий левобережья Кемерова, построенное в 1932-1933 годах. Объект, как уточнили в администрации областного центра, считается одним из ярчайших примеров архитектурного стиля конструктивизм в городе, дошедших до наших дней. Соответственно, он представляет особую архитектурно-художественную и историческую ценность.

В ходе ремонта были выполнены работы по укреплению фундамента, оштукатуриванию и покраске стен в белый и голубой цвета. Кроме того, с фасадной части были удалены чуждые элементы, которые не соответствовали архитектурному облику исторического здания.