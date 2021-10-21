В Кузбассе преображают сельские культурные учреждения

Фото: пресс-служба АПК

18 учреждений культуры в деревнях и поселках отремонтируют в регионе в нынешнем году.

- Современные дома культуры становятся для сельских жителей центром притяжения, общения, активного и интересного досуга. Наша задача - обеспечить людям возможность отдыхать в комфортных и безопасных условиях, - отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, по федеральной программе «Культура малой родины» обновили ДК в деревне Пор-Искитим Промышленновского округа. В здании постройки 1956 года заменили кровлю, электропроводку, отремонтировали помещения и фасад, также приобрели звуковое и световое оборудование, одежду сцены, театральные кресла, артистические костюмы.

В поселке Новостройка Кемеровского округа открытие обновленного ДК запланировано в конце октября. После капитального ремонта, выполнявшегося в рамках нацпроекта «Культура», здесь появились современные многофункциональные площадки для общения молодежи, новая студия звукозаписи, помещение для занятий изобразительным искусством. На прилегающей территории организованы уличная сцена с амфитеатром, зоны отдыха для жителей разных возрастов, парковка.

Всего по разным программам за последние годы в Кузбассе уже обновлено 76 сельских учреждений культуры. А в следующем году впервые за много лет по нацпроекту «Культура» будет построен новый ДК на 50 мест в селе Заречное Беловского городского округа.