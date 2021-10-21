Для школьников Кузбасса введут уроки газовой безопасности

Фото: Минпромторг Кузбасса

Повод - необходимость реализации в регионе социально значимого просветительского проекта, посвященного правилам безопасности в сфере газоснабжения, газификации и догазификации населенных пунктов.

Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли Кузбасса, проект инициирован Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Кроме Минпромторга его уже поддержали Министерство образования Кузбасса, «Региональный центр «Сириус. Кузбасс», филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» и ООО «Кузбассоблгаз».

- Всегда нужно помнить, что газ требует к себе внимательного и ответственного отношения - чтобы он не стал причиной ЧП, необходимо соблюдать все правила безопасности. Считаю, что идея рассказывать об этих правилах нашим детям очень важна и своевременна, во избежание травм и более трагичных последствий при использовании бытового газа, - отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет в ходе совещания, посвященного реализации проекта в регионе.

К мероприятиям, по информации Минпромторга Кузбасса, присоединятся все образовательные учреждения региона. Уроки безопасности будут проходить как в игровой, так и в соревновательной форме. Также планируется организовывать школьные экскурсии на объекты Газпрома.