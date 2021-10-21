В Кузбассе увеличили планы по обязательной вакцинации жителей

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

Глава региона Сергей Цивилев подписал новое распоряжение, касающееся мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В документе заявлено о необходимости социальных, общественных организаций и образовательных учреждений достигнуть уровня вакцинированных, равного 80%. Уточняется, что обязательная вакцинация вводится в медицинских и образовательных организациях, органах соцобслуживания, МФЦ, транспортных компаниях и такирусси, сфере энергетики, пунктах пропуска через границу РФ, государственных и муниципальных, правоохранительных органах и волонтерских объединениях, организациях общепита, торговли, салонов массажа, спа, красоты, бассейнов, соляриев, бань, бассейнов, фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных организаций. В том числе 80% от всех студентов Кузбасса старше 18 лет также должны быть привиты от коронавируса.

Напомним, что накануне в связи с ростом заболеваемости коронавирусом главный государственный санитарный врач по Кемеровской области Евгений Окс подписал постановление, вносящее коррективы в региональные документы об обязательной вакцинации отдельных категорий кузбассовцев. В частности, была предписана обязательная вакцинация для студентов вузов и учащихся ссузов. Кроме того, для всех категорий граждан, которые входят в перечень для обязательной вакцинации, были установлены новые сроки, чтобы поставить прививки: первый компонент вакцины - до 25 ноября, второй компонент - до 25 декабря. В распоряжении Сергея Цивилева эти сроки вакцинации подтверждены.

Заметим, что ситуацией попробовали воспользоваться мошенники. Так, в социальных сетях была распространена информация якобы от одного из ведущих вузов Кузбасса - мол, студенты, отказавшиеся вакцинироваться, будут отчислены. Впрочем, в вузе достаточно оперативно заявили: это - фейк. Так что хайпа инициаторам словить не удалось.

Напомним также, что в июне нынешнего года губернатор уже подписывал распоряжение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Тогда перед предприятиями и организациями поставили задачу провакцинировать как минимум 60% сотрудников. Первый компонент необходимо было поставить до 18 июля, второй - до 18 августа.