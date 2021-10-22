В Кузбассе нетрезвый водитель рейсового автобуса перевозил пассажиров. Фото: АПК.

В Кузбассе пассажир обратил внимание на неадекватные маневры водителя рейсового автобуса, следующего по маршруту «Тараданово - Кемерово». Мужчина написал об этом своей девушке, а та позвонила в полицию. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что ближайший экипаж ГИБДД настиг автобус на трассе «Панфилово - Крапивинский».

- Стражи порядка сразу обратили внимание на то, что габариты транспортного средства не работали, к тому же управлявший им мужчина слепил встречные машины дальним светом, а требования полицейских об остановке он некоторое время игнорировал, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции после остановки автобуса выяснили, 35-летний водители перевозил в десять пассажиров. Мужчина отказал проходить медицинское освидетельствование, хотя имел признаки алкогольного опьянения. Автоинспекторы отстранили его от управления и составили протокол. В качестве наказания наложили административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Пассажиров пересадили в другой автобус.